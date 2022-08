Stati Uniti, matrimonio in un supermercato: Aldi paga le spese e regala un anno di spesa gratis

Aldi sta cercando una coppia disposta a unirsi in matrimonio in un supermercato offrendo un anno di spesa gratuita in cambio.

di Luca Venturino 10 Agosto 2022

Il giorno più bello della vostra vita, tra il reparto frigo e le birre in offerta. A essere onesti non suona affatto così male: la cerimonia sta andando per le lunghe? Non c’è problema, allunga una mano e stappati una Peroni da 66 – certamente pagherà lo sposo. No, non ci stiamo improvvisando wedding planner: ci stiamo riferendo a quanto sta accadendo negli Stati Uniti, dove la catena di supermercati Aldi sta cercando una coppia di innamorati per farli sposare all’interno di uno dei suoi punti vendita. Ora, non sappiamo se il matrimonio avverrà effettivamente tra surgelati e alcolici scontati, ma secondo quanto fatto trapelare la società in questione si è offerta di pagare il conto dell’intera cerimonia e, dulcis in fundo, ha perfino deciso che regalerà ai due coraggios- innamorati un anno di spesa gratuita.

Il tutto si svolgerà presso l’Aldi Insights Center presso la sede a stelle e strisce di Batavia, nell’Illinois: come accennato Aldi si occuperà di saldare il conto delle spese di viaggio, acconciatura e trucco, fotografo, bomboniere personalizzate e ricevimento per un massimo di 50 invitati. Ricevimento che, si capisce, sarà servito esclusivamente con cibi e bevande Aldi, con tanto di torta nuziale a più livelli brandizzata. Il prospetto di un anno di spesa gratuita vi attira particolarmente? O forse è l’idea di un afterparty nel magazzino a stuzzicare il vostro interesse? A dire il vero non siamo sicuri di volerlo sapere – ma in ogni caso, se l’iniziativa vi interessa, potete candidarvi direttamente dal sito ufficiale allegando una vostra foto e un breve racconto che riassuma la vostra storia d’amore. E qualcuno contatti quel romanticone che scelse la cassa di un supermercato per fare la proposta di matrimonio alla sua amata – abbiamo trovato la location perfetta!