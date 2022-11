Stati Uniti: partorisce nel bagno di un McDonald’s e chiama la figlia Nugget

di Luca Venturino 28 Novembre 2022

Un Happy Meal con una sorpresa decisamente diversa dal solito: ci stiamo riferendo a quanto capitato in quel di Atlanta, Stati Uniti, dove una donna in evidente dolce attesa ha partorito la sua bimba nel bagno di un McDonald’s. Il che, sia ben chiaro, è naturalmente una notizia meravigliosa – congratulazioni e tante belle cose, insomma – ma allo stesso tempo pare inevitabile pensare che vivere l’esperienza in prima persona sia stato tutt’altro che piacevole: coricata sul duro pavimento di un bagno, senza l’aiuto o il sostegno (anche, banalmente, a livello di sicurezza – e se qualcosa dovesse andare storto?) che si potrebbe ricevere dal personale medico in un ospedale o in una clinica. Ciononostante, il parto è stato un successo soprattutto grazie agli sforzi dello staff del punto vendita in questione – sforzi che la neomamma ha apprezzato così tanto da decidere di soprannominare la figlia Nugget.

Mamma, perché mi chiamo Nugget? È una lunga storia…

“Sono semplicemente andata in bagno e le mie acque si sono rotte immediatamente” ha commentato Alandira Worthy, ossia la nostra neomamma. Possiamo immaginare il panico: un momento prima stai già pregustando il tuo Crispy McBacon, e pochi secondi più tardi ti ritrovi a partorire un Nugget. La donna ha naturalmente iniziato a urlare per chiedere aiuto, e la manager del punto vendita, Tunisia Woodward, ha raggiunto il bagno per vedere cosa stesse succedendo. “Ho aperto la porta del bagno, e ho visto questa ragazza coricata per terra, che urlava” ha raccontato Woodward. Il pancione, naturalmente, è stato un indizio determinante. “In quel momento non ho avuto dubbi: ho detto alla mia crew “Oggi avremo un bambino””. Che calma, Tunisia. Ma vi capita spesso?

Woodward è dunque tornata con altri due dipendenti e dallo stesso fidanzato di Worthy. “Ho cercato di fare di tutto per farla calmare” ha raccontato quest’ultimo. “Mi sono tolto i vestiti e l’ho adagiata sul pavimento, poi le abbiamo detto di spingere. È stata una combattente!”. Come accennato i dipendenti hanno fatto del loro meglio per assistere Worthy: “Siamo tutte mamme, quindi sapevamo che fare” ha dichiarato a tal proposito Woodward. “Tutto ciò di cui avevamo bisogno era che il papà prendesse la bimba”.

Una manciata di spinte più tardi et voilà, la piccola Nugget ha fatto il suo ingresso nel mondo. “La chiameremo Little Nugget” ha commentato la madre. “Sarà il suo soprannome: McDonald’s Little Nugget”. Una storia da raccontare per il resto della propria vita, non c’è dubbio: e chissà che un domani, quando sarà più grande, la piccola Nugget non decida di omaggiare il proprio nome travestendosi da Happy Meal o patatine fritte per Halloween?