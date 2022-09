Stati uniti, ristorante propone un menu dedicato all’11 settembre: sul web scoppia la polemica

Un ristorante in Virginia, Stati Uniti, è finito nei pasticci per aver proposto un menu interamente dedicato all'11 settembre.

di Luca Venturino 9 Settembre 2022

Le buone intenzioni c’erano (o almeno così ci piace sperare), ma l’esecuzione ha peccato un po’ di buon gusto. Ci stiamo riferendo a quanto è capitato a un ristorante di Aquia Harbour, Virginia, Stati Uniti; che ha deciso di pubblicare un menu interamente dedicato alla tragedia dell’11 settembre. “Patriot Day 2022” – questo l’insospettabile nome del menu in questione – è stato pubblicizzato dallo staff del locale come disponibile solamente nel giorno dell’avversario dell’attentato, e presentava pietanze come la “Pentagon Pie” (letteralmente la torta del Pentagono), le “Ostriche 9-11” e il “Remember-tini” (che immaginiamo sia una sorta di Martini); mentre i più indecisi avrebbero potuto scegliere un “Never Forget Samper” che offriva un assaggio generale di ogni piatto. Ecco, come abbiamo accennato: il buon gusto.

Come potrete immaginare il popolo internettiano ha accolto il tutto con critiche decisamente aspre, sottolineando come per di più lo stesso ristorante sia ad appena 45 minuti di macchina dal Pentagono, dove 184 persone rimasero uccise nell’attentato. “Davvero spaventoso”, ha commentato un utente su Twitter. Il manager responsabile della scelta sciagurata ha offerto le sue scuse e ritirato il menu dalla circolazione: “Mi scuso per coloro che ho offeso con il post della domenica sui frutti di mare dell’11 settembre” ha scritto su Facebook. “La mia intenzione era portare l’attenzione su quell’orribile giorno di 21 anni fa. Onorare coloro che hanno perso così tanto e coloro che hanno dato tutto quel giorno”.

Il premio per il cattivo gusto, tuttavia, continua a essere detenuto dalla Otley Burger Company, hamburgeria con sede nella città di Leeds, che lanciò una campagna pubblicitaria per la festa della mamma con alcune foto di Madeleine McCann.