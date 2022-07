Stati Uniti, si tatua il logo di Subway sulla schiena e vince panini gratis per il resto della sua vita

di Luca Venturino 29 Luglio 2022

Un tatuaggio di 30 centimetri per 30 centimetri a occupare la propria schiena – raffigurante cosa, direte voi? I figli, la moglie, una passione? Beh, diciamo che l’ultima potrebbe avvicinarsi. James Kunz di Fort Collins, Colorado, Stati Uniti, ha deciso di tatuarsi il logo del più recente menu di Subway, il Subway Series, che di fatto consiste in dodici nuovi panini. Insomma, nella scelta di Kunz c’è anche un certo simbolismo: dodici panini, dodici pollici (equivalenti per l’appunto a trenta centimetri) di tatuaggio.

Prima che facciate “no” con la testa con aria delusa nei confronti di tutta l’umanità, ci sentiamo in dovere di sottolineare che di fatto è stata la stessa società a “spingere” Kunz in questa direzione: per festeggiare il lancio del nuovo menu, che di fatto si discosta notevolmente dalla personalizzazione che ha reso popolare la catena, Subway ha tenuto un evento a Las Vegas in cui i fan (manco si trattasse di una rockstar) avrebbero potuto tatuarsi il nuovo logo per guadagnare panini gratis per una settimana, un mese o un anno a seconda delle dimensioni del tatuaggio stesso e della parte del corpo tatuata. Inutile dire che il nostro eroe, con il suo nuovo enorme tattoo, si è portato a casa una fornitura di panini per il resto della sua vita – sotto forma di buoni regalo da un valore complessivo di 50 mila dollari.

“Sono un grande fan di Subway” ha raccontato Kunz. “Sono orgoglioso del mio tatuaggio: quando ero un adolescente avevo problemi di peso, e Subway mi ha aiutato ad allontanarmi dai fast food meno salutari. Mi ha spinto a diventare molto più sano”. Curioso che la catena di panini personalizzabili sia rimasta coinvolta in due casi di cronaca così bizzarri: appena una settimana fa, infatti, vi raccontammo di una ragazza che dovette pagare 1800 euro di multa per un mezzo panino di Subway dimenticato in valigia.