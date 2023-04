Stefano Accorsi sfotte la Venere influencer: “Ma ve la facevo io…”

Anche Stefano Accorsi si unisce agli sfottò per la Venere influencer, "mascotte" della campagna Open to Meraviglia.

di Luca Venturino 25 Aprile 2023

Il classico “ma il mio falegname con trentamila lire la fa meglio”. Anche Stefano Accorsi si aggiunge al coro che, un po’ in maniera bonaria e un po’ in maniera piccata, critica la cosiddetta Venere influencer. Non sapete di che stiamo parlando? Ma che è, avete passato gli ultimi giorni a vivere sotto una roccia (e nel caso, dobbiamo confessare: un po’ – un po’ tanto – vi invidiamo pure)? La cosiddetta pietra dello scandalo è Open to Meraviglia, una campagna promozionale prodotta dal ministero del Turismo per la bellezza di 9 milioni che propone la Venere di Botticelli nelle improbabili vesti di influencer. L’obiettivo? Con ogni probabilità il riciclaggio del denar- promuovere le bellezze del nostro Stivale e incentivare il turismo, naturalmente.

Venere influencer e lo sfottò di Stefano Accorsi

La nostra povera Venere ha cominciato la sua carriera digitale da una manciata di giorni e non ha fatto altro che raccogliere critiche e figuracce, poverina. E badate bene, non si tratta certo di indignazione a buon mercato per l’impiego potenzialmente interpretabile come dissacrante di una celebre opera d’arte, ma di errori oggettivi: dal sito in sole quattro lingue, dal grossolano utilizzo del traduttore che ha trasformato “Brindisi” in “Toast”, “Camerino” in “Garderobe”, Prato in “Rasen” e altre meraviglie – termine azzeccato, dobbiamo ammetterlo -; alla velata scopiazzatura di Chiara Ferragni.

Insomma, le insufficienze sono tante – ed evitiamo di tuffarci nei simpatici cortocircuiti dovuti allo slogan metà in italiano e metà in inglese. La stoccata di Stefano Accorsi, dunque, non ci sorprende affatto: l’attore ha pubblicato sulle proprie pagine social una foto di sé, agghindato in un impeccabile smoking nero, mentre gusta un trancio di pizza direttamente dal cartoccio.

Sorriso stampato in volto, sguardo ben rivolto verso la telecamera: “Ma ve la facevo io la pubblicità!” si legge nella didascalia che accompagna la foto. “Ci risparmiavate anche qualcosa…”. Eh già, che la polvere sotto il tappeto comincia a notarsi: nove milioni di euro per una Venere in minigonna e un traduttore applicato brutalmente e automaticamente?

Il pubblico ha naturalmente apprezzato. Si sprecano i “Bravo, sei un grande!”, “Ben detto”, “Ma magari”; e qualcuno si lancia anche in qualche apprezzamento più audace – “Ed eri pure più figo!” scrive una fan di Accorsi. Altri ancora, infine, ne approfittano per riportare l’attenzione sulla mole economica che condanna (o almeno dovrebbe) tutte le insufficienze della campagna: “Nove milioni di euro li avessero dati alle scuole di Arte e Cinematografia italiane…” si legge in un commento.