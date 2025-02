Stefano De Martino compra un tram, e forse lo trasforma in un bar

Un vecchio, storico tram in servizio a Napoli, datato 1934 e dismesso da decenni, sta tornando a fare notizia. Il motivo è che è stato acquistato da Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, e tra poco potrebbe rientrare in utilizzo, dopo un periodo di ristrutturazione. Sembrerebbe destinato a diventare il nuovo Bar Stella, un omaggio al locale che il nonno del presentatore ha avuto a Torre Annunziata fino alla sua scomparsa nel 2016.

Il progetto di ristrutturazione

Il progetto è partito nel 2021 quando l’Anm, Azienda Napoletana Mobilità, mise all’asta un lotto di 11 vecchi tram Ct139k. Si tratta di oggetti che riscuotono successo, acquistati a prezzi base d’asta che vanno dai duemilaottocento ai tremilaottocento euro, e coi loro tredici metri per due sono gettonatissimi per essere rimessi a nuovo e adibiti a bar o pizzerie.

Col presentatore dei “pacchi” di RaiUno collabora Augusto Cracco, un passato da amministratore della società dei trasporti di Napoli e punto di riferimento italiano per la comunità di appassionati di tram d’epoca, assolutamente non imparentato col più noto chef veneto.

Raggiunto da Il Gusto, Cracco racconta: “nel mio disegno, approvato dalla società che ha ultimato la parte esterna del restauro ho previsto la presenza di alcune stelle che potrebbero portare all’interno il logo ‘Bar Stella’ che si può sostituire con ‘Tram Stella’. Potrebbe essere un omaggio al nonno materno di De Martino che aveva questo esercizio commerciale a Torre Annunziata e lo tenne fino al 2016, quando poi morì. Nessuno della famiglia proseguì l’attività. Il nome del precedente varietà guidato da Stefano fu scelto proprio come omaggio alla sua memoria. E con questa rivisitazione, se sarà concretizzata, potrà esserci un bar itinerante, un caffè, un punto di ristorazione, qualcosa che in qualche modo ricordi questo luogo così caro al nuovo proprietario del tram”.

La competenza nel settore di Augusto Cracco emerge anche nella scelta della colorazione: “la tinta che ho suggerito è quella originale del mezzo anni Trenta che poi negli anni Settanta era stato verniciato di arancione. Si tratta di un tram dismesso che, come gli altri che si stanno restaurando negli stabilimenti casertani con l’intenzione di trasformarli in pizzerie e locali per eventi da far girare anche al di fuori dell’Italia, dovrà essere revampizzato”.

A rivelare un possibile futuro della vettura 987 è Riccardo Cassini, autore dei programmi di De Martino e suo socio in questa avventura, nonché fratello del comico Dario, che in un’intervista a Fanpage nel 2023 raccontava così: “potrebbe essere un Bar Stella in movimento, il sogno sarebbe quello di creare una sorta di Caffè letterario, come ce n’erano all’inizio del Novecento. Un tuffo indietro nel passato, dove poter rivivere un piccolo spaccato della Napoli degli anni ’30-’50, quella del Commissario Ricciardi o de L’Amica Geniale”.