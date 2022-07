Stefano Patuanelli, scivolone su Facebook: pubblicato un attacco a Luigi Di Maio

di Luca Venturino 5 Luglio 2022

Si tratta di uno scivolone teatrale, di quelli su buccia di banana per intenderci, o di uno sfortunato – ma forse non per questo innocuo – errore? Difficile dirlo. Fatto sta che, sulla pagina di Facebook ufficiale del ministero delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, è stato pubblicata una stoccata decisamente velenosa nei confronti del nuovo gruppo ‘Insieme per il futuro’ capeggiato da Luigi Di Maio – che peraltro, ciliegina sulla torta, fa parte della stessa maggioranza del MoVimento 5 Stelle.

Il post in questione è un estratto di un intervento dello stesso ministro Patuanelli in occasione di una comparsa nella trasmissione Agorà, con tanto di didascalia che, come abbiamo anticipato, è politicamente caustica: “Non è un governo che si può reggere sulle scissioni” si legge. “Se dobbiamo cercare una causa alle tensioni bisogna guardare a questa nuova forza politica scissionista”. Di nuovo – l’attacco al nuovo gruppo di Di Maio non è certo stemperato o celato, e di certo non è passato inosservato ai compagni e agli ex compagni di partito. D’altronde, come accennato in apertura, abbiamo pienamente ragione di credere che si tratti di una (relativamente) piccola sbavatura: dopotutto, con la crisi idrica determinata dalla siccità in atto e il settore agricolo in piena emergenza, quale interesse potrebbe esserci nell’addentrarsi in eventuali beghe di questo tipo?