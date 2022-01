Stephanie Matto ricoverata: troppi fagioli per l’influencer dei peti in barattolo

di Manuela 6 Gennaio 2022

Non so se sapete chi sia Stephanie Matto. È un’influencer e showgirl americana saltata ultimamente agli onori della ribalta a causa di un business molto particolare: vendeva i suoi peti in barattolo. Ecco: adesso è stata ricoverata in ospedale a causa dei troppi fagioli mangiati.

I suoi follower su Instagram erano disposti a pagare anche 900 euro a barattolo, tanto che l’influencer ha dichiarato di essere riuscita a guadagnare anche 60mila euro a settimana.

Tuttavia qualcosa ora è andato storto. Qualche giorno fa, infatti, l’influencer 31enne è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di forti dolori al petto.

Sulle prime si pensava a un attacco cardiaco, tuttavia dopo una serie di esami del sangue e un elettrocardiogramma ecco che i medici hanno potuto esprimere il loro verdetto: il dolore al petto era provocato da una dieta con troppi fagioli, uova e frullati proteici.

Per riuscire a produrre i peti da imbottigliare, infatti, Stephanie Matto aveva impostato una dieta con un eccesso di fagioli e proteine. Tutto ciò ha portato a un’eccessiva produzione di gas intestinale che ha condotto poi ai sintomi che l’hanno costretta al ricovero.

Stephanie Matto ha spiegato a Jam Press che pensava di avere un ictus. Tuttavia alla fine è saltato fuori che stava solamente esagerando con i legumi e ha rivelato che un giorno ha mangiato tre frullati proteici e un’enorme ciotola di zuppa di fagioli neri.

È lecito chiedersi se fra qualche settimana, quando sarà guarita da questo meteorismo fulminante, deciderà o meno di dedicarsi ad un altro business. Magari uno meno flatulente.