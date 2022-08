Sting si improvvisa cuoco e prepara uno zabaione in un ristorante

Sting, in vacanza in Italia, si è improvvisato cuoco e ha preparato uno zabaione in un ristorante.

di Manuela 24 Agosto 2022

Sting è uno dei cantanti più alla mano che ci sia: in vacanza in Italia, ha acconsentito alla richiesta di un fotografo e si è improvvisato cuoco preparando uno zabaione in un ristorante. Anzi: sulla strada di fronte al ristorante.

In realtà non tutti sanno che Sting, oltre ad essere un amante della buona cucina con una predilezione per le specialità italiane, è anche un ottimo chef. Quando ha tempo si diletta spesso a preparare piatti sia italiani che internazionali, dimostrando anche una certa abilità (di sicuro non preparando piatti come il disastroso risotto di Leonardo Pieraccioni).

Il fotografo Christian Angerer di recente ha scattato un simpatico scatto che immortala Sting mentre prepara un zabaione. Tutto è iniziato quando il fotografo stava pranzando in un locale italiano. Ritrovandosi vicino a quattro tizi molto simpatici, ha iniziato a chiacchierare con loro, scambiandosi anche consigli culinari.

Solo dopo parecchio che chiacchieravano amabilmente, si è reso conto che uno di quei quattro vicini era proprio Sting. Così, poco prima di arrivare al dolce, ecco che ha suggerito loro di mangiare lo zabaione e ha chiesto a Sting se gli andasse di prepararlo dal vivo, sulla strada di fronte al ristorante.

Ovviamente ha anche chiesto il permesso a Sting di scattare e pubblicare delle foto. Al che il cantante ha prima verificato che lui fosse davvero un fotografo e ha poi accettato. Così ecco lo scatto che è stato realizzato:

Ricordiamo che Sting ha acquistato la Tenuta Il Palagio in Toscana, con ben 350 ettari di terreno. Inoltre ha dichiarato di voler aprire una pizzeria-wine bar a Firenze. Inoltre ha anche aperto una bio-pizzeria nella sua tenuta nel Chianti.