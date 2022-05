Stoccafisso reidratato di Antonio Verrini: richiamo per rischio chimico

di Manuela 24 Maggio 2022

Ancora un altro richiamo pubblicato sul sito Salute.gov dopo quello delle Torte di Elite: sono stati richiamati dal commercio diversi lotti dello Stoccafisso reidratato di Antonio Verrini a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 24 maggio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 23 maggio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Stoccafisso bagnato, il marchio del prodotto è Antonio Verrini e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Antonio Verrini srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT /4J7E CE, mentre il nome del produttore è Antonio Verrini srl, con sede dello stabilimento in via Borzoli a Genova.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

D1705221190

D1805221190

D1905221190

D2005221190

D2105221190

D2205221190

D2305222290

Le date di scadenza o termine minimo di conservazione di questi lotti sono: 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 -29 maggio, mentre l’unità di vendita è rappresentata da baffe a peso variabile.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè il sospetto uso di additivi non autorizzati. L’avviso di richiamo non specifica di quali additivi si tratti.

Inoltre nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma di solito in questi casi il consiglio è sempre quello di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa.