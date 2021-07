di Manuela 27 Luglio 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto della Stortina di Nonna Maria di L’Artigiano del Salame a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 26 luglio 2021, ma sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 19 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Stortina di Nonna Maria, il marchio del prodotto è L’Artigiano del Salame e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è L’Artigiano del Salame di Mantovani Pierluigi. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 9 – 957/L, mentre il nome del produttore è Mantovani Pierluigi, con sede dello stabilimento in corso C. Battisti 16 a Sanguinetto (VR).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello con data 30 aprile 2021. Nella scheda di richiamo non è indicata nessuna data di scadenza o termine minimo di conservazione, mentre l’unità di vendita è rappresentata dall’insaccato da 300 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Listeria monocitogenes in 1 u.c. su 5. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare il prodotto con questo numero di lotto se già acquistato.