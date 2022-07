Stranger Things: il numero di Surfer Boy Pizza esiste davvero, e la risposta è sorprendente

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

Chi l’ha detto che gli Easter Egg della quarta stagione di Stranger Things siano tutti contenuti nel comodo spazio dello schermo? Alcuni dei fan più accaniti hanno infatti scoperto che, nel comporre i numero di Surfer Boy Pizza, è possibile scambiare quattro chiacchiere con il buon Argyle, l’autista che si occupa delle consegne che ha conquistato il cuore dei telespettatori per la sua indole rilassata e… stordita? Nel senso buono del termine, beninteso.

I fan in questione hanno ricavato il numero dalla serie stessa: l’ormai iconico furgoncino delle consegne appare a più riprese nel corso dell’ultima stagione, e sul fianco si legge chiaramente 805-457-4992. Ora, difficile dire se i nostri detective dell’intrattenimento stessero organizzando una cenetta a tema Stranger Things e avessero dunque deciso di provare a ordinare una pizza proveniente dall’universo dello show (magari abbinandola a un buon Ciant… scusate, un buon Chianti?) o se, più semplicemente, fossero solo curiosi: fatto sta che se si compone il numero a rispondere sarà lo stesso Argyle che, poco dopo aver pronunciato la sua battuta di apertura, ci chiede di attendere in linea mentre spiega un ordine particolarmente complicato a un collega.

“Brochacos, ho un altro ordine prima di questo tizio in attesa, ma è super specifico, tipo abbastanza strano. Sei pronto?” dice Argyle. “Allora, la crosta dev’essere di sei pollici e super gialla. Non lo so, non ne ho idea amico mio. È quello che mi hanno detto. E poi dobbiamo prendere la salsa rossa, fino al bordo della crosta. poi vogliono, e questo è davvero importante, quattro fette di mozzarella bianca, tre habaneros belli e di arancione brillante, due fette di peperone verde. Sì, devi cantare gli habanero, amico. E poi uno, solo uno, pezzo di gorgonzola sopra. Ora so che è strano. Quel formaggio blu sembra quasi muffa. Ma ehi, l’hai mai provato? Prova prima di negare, fratello. Ok, è tutto: hai capito? Yeah, perfetto”. Dopodiché, Argyle torna al telefono, ci ringrazia per essere stati in attesa e infine riattacca. Niente pizza a tema, a quanto pare.