Su Food Network torna Il Panino Perfetto, la sfida tra i paninari italiani

Sta per cominciare la seconda stagione de Il Panino Perfetto, format proposto da Food Network e che rende protagoniste assolute le due fette di pane farcite con le specialità italiane. In ogni puntata sarà protagonista una città, per una sorta di sfida tra paninari di lunga esperienza o di indole innovativa. Una sorta di Food Advisor insomma, brioso e all’insegna della scoperta gastronomica che lo Stivale offre.

Rispetto alla stagione precedente cambiano alcuni dettagli, per un pizzico di competizione in più gestita dal presentatore storico della trasmissione. Ecco i dettagli di questo “viaggio tra le filiere agroalimentari dimenticate, le eccellenze nascoste e le storie dei territori”.

Sfida tra paninari su Food Network, col Km zero

Ecco in arrivo la seconda stagione de Il Panino Perfetto su Food Network, canale 33 del digitale terrestre. A presentare (nonché uno degli autori) è ancora Vittorio Gucci insieme alla figlia, Sofia Plescia: lei è modella nonché attrice, e se il suo ruolo all’interno delle puntate è ancora un mistero è cristallina invece la sinergia col padre. Il curriculum vitae di Gucci, invece, è diretto e immediato: “mangio tutto tra due fette di pane”. Rispetto ai soli assaggi, in questa edizione c’è una novità e ne parla lui direttamente: “sarò io a giudicare chi tra due paninoteche del posto riuscirà a realizzare il panino perfetto con l’ingrediente a Km zero che gli indicheremo noi“.

Si parte da Varese, città lombarda cardine per specialità come l’asparago di Cantello, della luganega o della formagella del Luinese. Il viaggio prosegue in Toscana (terra di chianina e cavolo nero), per poi approdare a Roma con il carciofo e la porchetta. Le puntate si svolgeranno anche in Emilia Romagna, Milano e Brescia, Napoli (tra i gusti del mercato della Pignasecca), Como. Lo scopo è sì intrattenere ma anche “mostrare l’Italia, il Paese più bello e più buono del mondo“. Quando, tutto ciò? La prima puntata è prevista il 3 settembre.