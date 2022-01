Subway: in arrivo la versione vegana del Chicken Sub

di Luca Venturino 3 Gennaio 2022

Subway strizza l’occhiolino alla cucina plant based, e si prepara ad aggiungere al proprio menu una versione vegana del Chicken Tikka Sub. Stando a un’indiscrezione, infatti, la catena di fast food ha intenzione di far debuttare il nuovo panino a gennaio, quando nel Regno Unito cade la sfida del Veganuary, che invita a provare la dieta vegana per un mese.

Abbiamo parlato di indiscrezione, e di certo non a caso: Subway non ha ancora parlato o promosso il panino in questione, ma la notizia sembra essere comunque certa, tanto che è stata condivisa su Instagram dall’organizzazione inglese Vegan Food UK. L’introduzione del Chicken Tikka Sub vegano, infatti, è pressoché confermata nei ristoranti del Regno Unito, ma ci si potrebbe aspettare che possa fare il suo debutto anche nei menu di altri Paesi, visto l’impegno del brand nel voler ampliare la propria offerta vegana.