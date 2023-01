Sud Africa: i vigneti usano eserciti di anatre per tenere i parassiti lontani dalle piante

In Sud Africa per proteggere i vigneti dai parassiti non si usano pesticidi, bensì eserciti di anatre che passeggiano felici e sgranocchianti fra le viti.

di Manuela Chimera 17 Gennaio 2023

Se avete un vigneto, prendere nota di questa singolare tecnica antiparassitaria ideata in Sud Africa. Qui, infatti, per eliminare parassiti e insetti nocivi dai vigneti non vengono usati pesticidi o sostanze chimiche, bensì eserciti di anatre che passeggiano felici e sgranocchianti fra i filari di viti.

In Sud Africa le anatre combattono i parassiti dei vigneti

Tutto succede a Stellenbosh, città vinicola del Sud Africa. Se capitate da queste parti, più precisamente nei pressi dell’azienda vinicola Vergenoegd Low, non stupitevi di vedere stormi di paperelle bianche, nere e marroni che pattugliano impettite i filari del vigneto.

Queste anatre, infatti, hanno imparato a passeggiare ordinatamente in fila, come se fossero veri e propri membri di un esercito palmato. Ogni giorno vengono portate nel vigneto e qui si dilettano a mangiare insetti e lumache che trovano fra le viti, mantenendo così libere le piante da potenziali parassiti. Inoltre pare che siano diventate una vera e propria attrazione turistica, con i turisti che arrivano qui non solo per bere del buon vino, ma anche per ammirare queste papere al lavoro.

Corius Visser, l’amministratore delegato della tenuta vinicola, ha spiegato che hanno soprannominato le loro anatre i “soldati del vigneto”. Impettite, ordinate e disciplinate, le anatre fanno su e giù, mangiando insetti e lumache. In particolare, la tenuta si avvale della collaborazione delle anatre corritrici indiane: grazie alle loro zampe lunghe e alla loro postura eretta, sono in grado di raggiungere perfettamente le lumache fra le foglie.

Le anatre sono proprio al centro delle politiche green della cantina. Inoltre hanno un altro vantaggio: dopo aver mangiato, producono un letame ricco di sostanze nutritive che viene utilizzato come fertilizzante per il vigneto. Perché qui niente si spreca!

Seguendo la loro guida, le anatre letteralmente marciano lungo il vigneto come se facessero parte di un convoglio militare. I turisti sono letteralmente conquistati da queste anatre: continuano ad ammirarle estasiate, mentre marciano perfettamente in fila.

Le anatre seguono una routine quotidiana che non turba il loro benessere animale. Al mattino si svegliano e vanno nel vigneto per passeggiare e pasteggiare. La sera, poi, tornano nel recinto dove trovano del mangime per uccelli da becchettare.

A occuparsi delle anatre è soprattutto Yodell Scholtz, uno dei dipendenti della tenuta. Da due anni le alleva e ormai le considera quasi come delle figlie. Inoltre ha dichiarato di divertirsi molto a lavorare insieme a loro.

Ecco qui un video su YouTube dove potete vedere le papere al lavoro: