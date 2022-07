Sud Africa: sparatoria in un bar, morte 15 persone

In Sud Africa sono morte 15 persone a seguito di una sparatoria in un bar della città di Soweto: si cercano i responsabili.

di Manuela 11 Luglio 2022

Un brutto fatto di cronaca nera arriva dal Sud Africa: in un bar della città di Soweto è scoppiata una sparatoria che ha causato la morte di 15 persone.

Secondo quanto rivelato dalla polizia, alcuni uomini armati sono entrati nel bar sabato notte e hanno iniziato a sparare a casaccio contro un gruppo di giovani. Poi sono scappati via a bordo di un minibus bianco: al momento rimane ancora ignota la causa della sparatoria.

15 persone sono morte, tutte di età compresa fra i 19 e i 35 anni, mentre molte altre sono ora ricoverate in ospedale in condizioni critiche. Un residente locale ha spiegato che i corpi erano accatastati un sull’altro e che c’era sangue dappertutto. Per cercare i loro cani, sono dovuti passare sopra i corpi degli altri defunti.

Elias Mawela, capo della polizia della provincia di Gauteng, ha dichiarato alla BBC che la sparatoria sembra essere stata un “attacco a sangue freddo contro innocenti frequentatori del bar”. La polizia ha poi diramato un comunicato stampa nel quale ha spiegato che gli uomini erano armati con fucili e pistole da 9 mm. Purtroppo sono ancora ignote le loro identità, ma le forze dell’ordine hanno iniziato la caccia ai sospetti.

In questa vicenda, però, è saltata poi fuori qualche polemica inerente le tempistiche di intervento della polizia: la sparatoria sarebbe avvenuta intorno alle 23 del sabato sera, mentre la polizia è arrivata solamente alle 4 del mattino della domenica.

Sempre in Sud Africa qualche settimana fa c’era stato il mistero di quel bar dove erano state trovate morte 22 persone, tutte senza traccia di ferite.