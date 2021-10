Sugar tax rinviata al 2023 con la Legge di Bilancio 2022

di Marco Locatelli 20 Ottobre 2021

Rinviata la sugar tax. Durante l’ultimo Consiglio dei Ministri, durante il quale è stato approvato il “Documento programmatico di bilancio per il 2022”, la tassa sulle bevande analcoliche zuccherate, che doveva entrare in vigore dal primo gennaio 2022, è stata procrastinata nuovamente, per l’ennesima volta (originariamente doveva essere introdotta nel 2020).

Nell’ambito di un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali, il Consiglio dei Ministri di ieri, 19 ottobre, ha rinviato al 2023 la sugar tax (e pure la plastic tax).

Ricordiamo che la sugar tax – introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 – sarà un’imposta che ammonta a 10 euro per ettolitro, nel caso dei prodotti finiti; nel caso invece di polveri o altri elementi solidi che si trasformano in bevande tramite diluizione, la tassa è di 0,25 euro per chilogrammo.

A quali bevande si applica? Tutte le bibite che abbiano le due caratteristiche di essere analcoliche, e zuccherate. Come recita la legge, si tratta di “prodotti ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume”.