di Manuela 4 Agosto 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti del Sugo 4 formaggi e del Sugo alla carbonara di Più Gusto a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 3 agosto 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data dei controlli effettivi è quella del 2 agosto 2021.

In tutti i seguenti richiami, il marchio del prodotto è Più Gusto, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 1559 L CE, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Koch Snc di Gojer Peter & C., con sede dello stabilimento in viale del Lavoro 1 a Quinto Vicentino (VI).

Di seguito la denominazione di vendita esatta, il numero del lotto di produzione e la data di scadenza o termine minimo di conservazione dei prodotti interessati dal richiamo:

Sugo ai 4 formaggi Più gusto 12 x 130g: numero di lotto L21148, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 12 confezioni (peso confezione 130 grammi)

Sugo ai 4 formaggi Più Gusto 10 x 500g: numero di lotto L21148, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 10 confezioni (peso confezione 500 grammi)

Sugo alla carbonara Più Gusto 12 x 150g: numero di lotto L21148, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2022 e unità di vendita rappresenta dal cartone da 12 confezioni (peso confezione 150 grammi)

Sugo alla carbonara Più Gusto 10 x 500g: numero di lotto L21148, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 10 confezioni (peso confezione 500 grammi)

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge in un additivo (la farina di semi di carrube) usato dal fornitore Unigrà Srl nella materia prima Bravo Crem (prodotto UHT per preparazioni di cucina) utilizzata a sua volta nella produzione dei sughi sopra indicati.

Nelle avvertenze viene specificato che si tratta di un ritiro precauzionale. In questi casi il consiglio è sempre quello di non consumare i lotti sopra indicati nel caso fossero già stati acquistati.