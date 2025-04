Sul prezzo del pane la politica non ci azzecca mai: stavolta tocca a Maria Elena Boschi

È dai tempi di Maria Antonietta che, ogni qualvolta un politico affronta discorsi sul pane, le cose finiscono male. Solo pochi mesi fa, nel novembre 2024 il deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola, partecipando alla trasmissione televisiva Rai Re Start, interrogato sul prezzo del pane al chilo, rispose con uno sconfortante “certo! Un chilo di pane costa un euro”, invitando a nozze le contumelie della parte avversa e le reprimende della conduttrice.

Pochi giorni fa, la storia si ripete: cambia la parte politica, a dimostrazione che il pessimo rapporto col mercato dei farinacei è un problema comune a tutti i partiti, ma il copione è sempre lo stesso. A interpretarlo stavolta è Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati che, in questo agrodolce “Ok il prezzo è giusto”, almeno ci si avvicina un po’ di più.

Maria Elena Boschi e i mercati rionali

Il tutto si è svolto sotto la conduzione di Massimo Giletti, che nella sua trasmissione su Rai 3 “Lo stato delle cose” ha ospitato un confronto tra Maria Elena Boschi e il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro. Gli animi si scaldano, e Boschi parte all’attacco con la sempreverde accusa di essere distaccati dalla realtà, lontani dai bisogni reali della popolazione: “lei quant’è che non parla con una persona per strada? Lo sa che con l’inflazione il potere d’acquisto è calato?”.

Delmastro reagisce, brandendo con astuzia la croccante arma del panificato: “Quanto costa un chilo di pane? Lo sa? Io lo so dato che ci vado”. Boschi temporeggia, Delmastro insiste, e alla fine la deputata cede e azzarda: “Due euro e mezzo“, servendo la vittoria al suo avversario che ormai ha campo libero: “no, non costa due euro e mezzo. Fra i tre e i quattro euro, lei ne conosce pochi di mercati rionali. Li conosce la destra, non lei. Un chilo di pasta invece?”.

A voler essere precisi, pure Delmastro è ottimista, visto che i dati Istat del 2024 parlano di una media già ben al di sopra dei quattro euro. In attesa della prossima gaffe sul tema, una preghiera ai responsabili della comunicazione dei nostri politici di preparare almeno un appunto sui prezzi del pane, gli elettori apprezzeranno.