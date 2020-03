Suor Germana è morta a 82 anni

Suor Germana è morta: la suora nota come cuoca di Dio si è spenta all’età di 82 anni. Martina Consolaro, questo il nome all’anagrafe della religiosa, è morta il 7 marzo a Caronna Varesino. I funerali si sono già svolti in forma privata, a causa delle ordinanze restrittive imposte dall’epidemia di Coronavirus.

Nata a Crespadoro il 3 luglio 1938, Suor Germana era diventa molto famosa soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. Quando ancora non c’erano gli chef stellati a dettare legge con scalogno e affini, Suor Germana dominava i ricettari delle casalinghe. Più celebre di un vincitore di MasterChef, Suor Germana aveva al suo attivo più di venti libri best seller fra cui Quando cucinano gli angeli, La cucina facile di Suor Germana, Il meglio della cucina di Suor Germana. 400 ricette dall’antipasto al dolce e tanti altri ancora.

Suor Germana era entrata a far parte delle suore del Famulato Cristiano all’età di 19 anni (anche se a seguito di una malattia, nel 1994 lasciò la sua congregazione per entrare nell’Ordo virginum). La congregazione decise di destinarla all’insegnamento e divenne così insegnante di cucina in una scuola per fidanzati. Il suo primo libro di ricette arrivò nel 1983, Quando cucinano gli angeli. Oltre ai ricettari, Suor Germana è diventata celeberrima perché dal 1987 pubblicò anche l’annuale Agenda di Suor Germana.