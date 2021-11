Super Green Pass a Natale: per Fipe è “fondamentale per scongiurare la chiusura”

Anche Fipe parla del Super Green Pass e spiega come sia fondamentale per Natale e le prossime festività: servirà a scongiurare la chiusura.

di Manuela 25 Novembre 2021

Anche Fipe ha parlato dell’imminente avvento del Super Green Pass spiegando che lo ritiene un mezzo fondamentale per scongiurare la chiusura a Natale e relativo periodo festivo.

La Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, proprio parlando del Green Pass rafforzato durante il periodo natalizio, ha spiegato che rinforzare le misure di contenimento del contagio è “fondamentale” non solo per salvare quante più vite umane possibile, ma anche per evitare nuove chiusure, soprattutto in un periodo delicato come dicembre.

Prima della pandemia il solo mese di dicembre valeva circa 9 miliardi di euro per il settore della ristorazione. Per quest’anno, però, le previsioni si attestano sui 7,2 miliardi. Si parla del 10% del fatturato dell’intero anno, con un 22% in più rispetto alla media mensile.

Sono cifre alte per un settore che sta tentando di ripartire e che non può permettersi altre chiusure o incertezze. Permette alle imprese di lavorare a dicembre vuol dire garantire l’occupazione per circa 900mila addetti fra dipendenti e indipendenti. Inoltre vuol anche dire fornire uno sbocco commerciale da 2 miliardi di euro per tutta la filiera. E questo significa partire dagli agricoltori, allevatori, pescatori e vignaioli per arrivare agli imbottigliatori, ai produttori artigianali e ai produttori industriali di ogni tipo.

