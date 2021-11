Super Green Pass, in Friuli entrerà in vigore dal 29 novembre

di Luca Venturino 25 Novembre 2021

La notizia dell’entrata in vigore del Super Green Pass è fresca, ma già ci sono le prime eccezioni: il Friuli Venezia Giulia, infatti, anticiperà l’introduzione del pass verde già a partire da lunedì 29 novembre, mentre nel resto d’Italia si aspetterà il 6 dicembre.

La proposta di anticipo arriva direttamente dal governatore della Regione Massimiliano Fedriga, che nelle ultime ore ha per l’appunto concordato con il Governo di applicare quanto prima le misure del nuovo decreto. Il motivo è in realtà piuttosto semplice: nella stessa data (cioè, come vi abbiamo anticipato, il 6 dicembre) il Friuli Venezia Giulia passerà in zona gialla e di conseguenza i suoi abitanti e le rispettive attività saranno soggetti a regole più ristrettive. Fedriga, di conseguenza, ha voluto evitare di creare confusione tra i suoi cittadini e ha dunque optato per far coincidere le due date.