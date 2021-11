Super Green Pass: per i ristoranti salva 14 miliardi

di Luca Venturino 25 Novembre 2021

L’introduzione del Super Green Pass porta con sé il prospetto di un Natale più normale accompagnato da un ritorno alla convivialità e, secondo un’analisi condotta dalla Coldiretti sulle conseguenze delle ultime misure varate dal Consiglio dei Ministri, salva anche 14,1 miliardi di spesa delle famiglie in ristoranti, regali, turismo e svaghi.

Le nuove norme, dunque, rappresenterebbero un passo nella direzione giusta per sostenere i battiti di una ripresa economica che si fa via via più decisa nell’attraversare un periodo particolarmente importante per i settori che negli ultimi anni sono stati più colpiti dall’imperversare della pandemia. Un periodo che, per l’appunto, lo scorso anno è rimasto appannato dalla minaccia del virus, particolarmente dannosa per gli stabilimenti turistici, gastronomici e sportivi in montagna.

Si tratta di ottime notizie anche per i sette italiani su dieci che, secondo le stime elaborate da Coldiretti, sono soliti recarsi almeno una volta a mangiare fuori nel corso delle vacanza di Natale e Capodanno. “Una opportunità che salva un milione di posti di lavoro nei circa 360mila ristoranti, bar, pizzerie e agriturismi, con un effetto valanga sull’intera filiera agroalimentare”, ha commentato Coldiretti.