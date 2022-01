Superfood: l’enset o falsa banana dell’Etiopia sarà il frutto del futuro?

di Manuela 26 Gennaio 2022

Secondo alcuni scienziati, fra i nuovi superfood potrebbe figurare anche l’enset o falsa banana dell’Etiopia. È presto per dire se questo super alimento possa diventare davvero uno dei cibi del futuro, ma pare che il suo raccolto avrebbe il potenziale di sfamare più di 100 milioni di persone.

Il problema è che l’enset è praticamente sconosciuto al di fuori dell’Etiopia: nel suo paese di origine viene utilizzato per fare il porridge e il pane. Tuttavia secondo i ricercatori la falsa banana potrebbe essere coltivata anche al di fuori dell’Africa, contribuendo così allo sviluppo sostenibile.

L’enset è un parente stretto della banana. Il frutto assomiglia proprio a una banana, ma di per sé non è commestibile: le parti commestibili della pianta, infatti, sono gli steli e le radici amidacee. Queste parti vengono fermentate e utilizzate come ingredienti per fare il porridge e il pane.

In effetti in Etiopia l’enset è un alimento base: circa 20 milioni di persone lo usano come base della loro alimentazione. Secondo il dottor James Borrell dei Royal Botanic Gardens di Kew, l’enset potrebbe diventare una coltura tampone da pianare nei periodi di magra in modo da aiutare a rinforzare la sicurezza alimentare. E questo perché lo puoi piantare in qualsiasi momento, raccoglierlo quando vuoi ed è una pianta perenne.

[Crediti Foto | Rillke, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons – Wac12, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons]