Spostiamoci a Roma perché qui la Croce Rossa Italiana ha organizzato una giornata dedicata a una raccolta alimentare straordinaria nei supermercati della capitale. La data è quella di sabato 6 febbraio: in alcuni supermercati selezionati di Roma e provincia sarà possibile dare il nostro sostegno alla CRI grazie a una spesa solidale.

A dare l’annuncio è stata la Croce Rossa di Roma e provincia: numerosi Comitati territoriali e volontari hanno organizzato in parecchi punti della GDO una giornata straordinaria per la raccolta alimentare.

Nella nota stampa diramata, la CRI spiega che da mesi i volontari sono impegnati nel dare sostegno a persone e famiglie in difficoltà. La giornata di sabato servirà proprio a dare a molti cittadini la possibilità di aiutare. Anche a causa della pandemia, ci sono molte famiglie che sono costrette a rivolgersi all’Associazione per avere un sostegno con i pacchi alimentari.

Ma cosa fare in pratica? Basterà andare nei supermercati aderenti all’iniziativa, fare la spesa e donarla ai Volontari. Fra i generi di prima necessità da prediligere ci sono olio, pasta, riso, farina, biscotti, legumi, tonno, passata di pomodoro, zucchero, latte, caffè, tè, fette biscottate, marmellate, sale, generi alimentari per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e anche pannolini per bambini.

Questi sono i punti di raccolta e relativi Comitati: