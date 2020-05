Supermercati: da Carrefour in vendita le mascherine chirurgiche a 50 centesimi

Presso i supermercati Carrefour Italia saranno messe in vendita le mascherine chirurgiche a 50 centesimi l’una. A dare la notizia è stato lo stesso Carrefour Italia: le mascherine saranno in vendita a partire da lunedì 4 maggio nei punti vendita diretta. In base alle disponibilità, compariranno sugli scaffali progressivamente nelle diverse regioni.

Il prezzo è intendersi iva inclusa, 0.50 euro ogni mascherina. Carrefour Italia ha così deciso di ottemperare all’ordinanza emessa dal Commissario Arcuri per cercare di calmierare e uniformare il prezzo delle mascherine chirurgiche.

Altri supermercati, invece, come Crai, hanno scelto di ritirarle dal commercio. Il motivo? Semplice, è il medesimo per cui molti farmacisti stanno protestando: avendole acquistate a prezzo superiore, vendendole a 50 centesimi ci perderebbero, il che spiega perché stiano chiedendo al Governo di porre una pezza a questa situazione.

La messa in vendita delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi è solo una delle azioni che Carrefour Italia sta attivando per aiutare le comunità locali a superare l’emergenza Coronavirus. Tutte queste attività si sommano poi alla donazione di 500mila euro da parte della Fondazione Carrefour all’ospedale Santi Paolo e Carlo di Milano.

In teoria anche Conad e Coop dovrebbero aver messo in vendita le mascherine, ma in questo caso l’annuncio risaliva a prima dell’ordinanza per calmierare i prezzi.