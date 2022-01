Supermercati: Despar Centro-Sud dice basta alle uova di galline allevate in gabbia

I supermercati Despar Centro-Sud si uniscono alla serie di nomi del settore che non venderanno più uova di galline allevate in gabbia.

di Manuela 31 Gennaio 2022

Si torna a parlare di supermercati perché anche Despar Centro-Sud ha detto stop alla vendita di uova di galline allevate in gabbia.

A dare l’annuncio è stato Maiora, la concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud: a partire da gennaio 2022 all’interno di questi supermercati troverete solamente uova biologiche di galline allevate a terra e all’aperto. E questo non sarà valido solamente per i prodotti a marchio, ma anche per tutte le altre marche.

Ma Despar non ha finito qui: ha eliminato le uova di galline allevate in gabbia anche nella veste di ingrediente nei prodotti a marchio Despar, sia nei surgelati che nei dolci che nei prodotti salati.

Despar Centro Sud diventa 100% cage free, tutelando così il benessere animale. In realtà molte aziende del settore alimentare stanno intraprendendo la strada del cage free: su 50 milioni di galline e pollastre italiane, il 60% proviene da sistemi alternativi alle gabbie (il 53% da allevamenti a terra, il 4% da allevamenti biologici e il 3% da allevamenti all’aperto).

Pippo Cannillo, presidente e AD di Despar Centro-Sud, ha spiegato che salvaguardare la qualità della vita degli animali d’allevamento serve anche a proteggere la salute dell’uomo, promuovendo contemporaneamente anche una maggior sostenibilità ambientale. E auspica che il settore arrivi al più presto a un mondo senza gabbie.

Ma non solo i supermercati rinunciano alle uova di galline allevate in gabbia, anche KFC e Pizza Hut hanno detto stop a queste uova (ma entro il 2030).