Supermercati e discount: la classifica di quelli preferiti dai consumatori secondo Altroconsumo

di Manuela Chimera 17 Gennaio 2023

Come di consueto, Altroconsumo ha stilato la classifica 2022 dei supermercati e discount preferiti dai consumatori. Per stilare la graduatoria, sono stati intervistati 9.834 soci. Per quanto riguarda i supermercati, ai primi posti di sono Esselunga e Ipercoop, mentre fra i discount trionfano Eurospin e Aldi.

La classifica dei supermercati e discount più amati

Partiamo dai supermercati. In prima posizione troviamo Esselunga, seguito a ruota da Ipercoop. In terza posizione si piazza Naturasì, mentre al quarto posto abbiamo Coop.

Questa la classifica dei supermercati:

Esselunga Ipercoop/Coop&Coop Naturasì Coop Interspar Conad Superstore/Spazio Conad Unes Famila Incoop Famila Superstore/Iperfamila Eurospar Il Gigante Carrefour Iper Dok Bennet Conad Conad City/Sapori e dintorni Conad Sigma Famila Market Panorama Despar Crai Sisa Pam A&O Carrefour Market Carrefour Express

Andando a vedere i discount, invece, in pole position si piazza Eurospin, seguito al secondo posto da Aldi. Terza posizione per Todis, mentre Lidl si piazza al quarto posto.

Questa è la classifica completa dei discount:

Eurospin Aldi Todis Lidl MD Discount Prix Penny Market Dpiù In’s Tuodì

Ma Altroconsumo ha stilato anche la classifica delle catene locali. Qui al primo posto troviamo Visotto, seguito in seconda posizione da Pewex e in terza da CTS. Quarto posto, invece, per Lando.

Ecco la classifica completa delle catene locali:

Visotto Pewex CTS Lando Tosano Martinelli Rossetto VG il Viaggiator Goloso Dem Galassia Mercato Alì Mega Cadoro Iperal Iper (La Grande I) Sole 365 Oasi Borello Elite Tigros Poli (Regina e Orvea) Italmark Il Castoro Sì con te Pan Ekom Emisfero Pim Basko Tigre Migross Decò Maxi Gulliver

Durante l’indagine, Altroconsumo ha voluto anche capire quali siano le cose che piacciono di più ai clienti quando si parla di supermercati e discount. Il 33% degli intervistati non ha avuto dubi: la praticità e la facilità di raggiungere il punto vendita la fanno da padrone. Per il 25%, invece, la cosa più importante è la convenienza. Il 17% sceglie il supermarket in base alla qualità dei prodotti, mentre per il 13% la cosa più importante è l’assortimento dei prodotti.

Per quanto riguarda il comfort del punto vendita, Esselunga e Interpasr sono considerati i migliori, mentre per le attese alla cassa i migliori sono Esselunga e Naturasì. Per contro, la qualità di frutta e verdura è un tasto dolente: solamente 3 supermarket hanno ricevuto una valutazione ottima, 23 sono stati considerati medi. E per i discount il tallone d’Achille pare essere rappresentato dalla qualità del pesce: nessuno supera il giudizio medio.

Gli intervistati hanno poi dichiarato di essere abbastanza soddisfatti dei prodotti a marchio proprio della catena, i private label per intenderci: sono meno cari rispetto a quelli di marca, con qualità da buona a ottima. In questo caso, spiccano i prodotti a marchio Esselunga, Ipercoop, Coop, Eurospin e Lidl.