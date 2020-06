Supermercati: Esselunga prima per utili nella GDO, ma i discount battono tutti

L’Osservatorio Mediobanca ha rivelato i dati di un’analisi effettuata nel settore della GDO. Da questa analisi è emerso che Esselunga nel 2018 è prima fra i supermercati per utili (è anche prima al mondo per quanto riguarda le vendite al metro quadro), ma in realtà sono i discount i top per quanto riguarda gli utili.

I dati esaminati si riferiscono al periodo compreso fra il 2014 e il 2018. Supermarkets Italiani, società che controlla l’Esselunga della famiglia Caprotti, in questo asso di tempo ha ottenuto i maggiori utili nella GDO. Parlando di cifre, eccole:

Esselunga: 1.302 miliardi di euro Eurospin: 924 milioni di euro Conad: 850 milioni di euro Selex: 714 milioni di euro

Impietosa l’analisi ha poi rivelato le performance peggiori:

Auchan: -813 milioni di euro Carrefour: -638 milioni di euro Coop: -142 milioni di euro

Andando a dare uno sguardo anche a livello mondiale, nel 2018 Esselunga è risultata in pole position anche seguendo il parametro delle vendite per metro quadro di superficie. Questi i dati:

Esselunga: 15.794 euro Ahold Delhaize (Olanda): 14.161 euro J Sainsbury (Regno Unito): 13.774 euro Tesco (Regno Unito): 10.690 euro Woolworths (Australia): 10.133 euro Wesfarmers (Australia): 9.987 euro Migros (Svizzera): 9.891 euro Coop Group (Svizzera): 8.364 euro Mercadona (Spagna): 9.069 euro Coop (Italia): 6.036 euro Conad (Italia): 5.840 euro Rewe (Germania): 5.384 euro Edeka (Germania): 4.743 euro

Ma i veri dominatori sono i discount, quando si parla di utili non li batte nessuno. Parlando di utili aumentati in rapporto al patrimonio netto iniziale abbiamo:

Lillo – MD: +3,2 volte il patrimonio netto iniziale Lidl: +1,7 volte il patrimonio netto iniziale Eurospin: +1,5 volte il patrimonio netto iniziale

Proprio in Italia, sono i discount ad aver avuto la crescita maggiore:

Lidl Italia: +8,8% Crai: +8,1% Eurospin: +8% Agorà: +7,9% Végé: +7,2% Conad: +3,5%

Per darvi un’idea: Esselunga ha registrato una crescita del 3%. E anche Coop, Bennet e Auchan hanno visto un netto ridimensionamento del fatturato. Guardando sempre le variazioni del 2018 abbiamo:

Lidl: 9,1% Eurospin: 7,7% Agorà: 7,5% Lillo – MD: 7,1% Végé: 5,3%

Se andiamo a vedere la classifica in base alla redditività basata sul rendimento del capitale investito (il Roi) ecco i gruppi più redditizi: