Supermercati: futura sposina festeggia l’addio al nubilato all’Esselunga

Dove festeggiare l’addio al nubilato in tempi di pandemia da Coronavirus visto che i locali sono chiusi? Facile: nei supermercati. E’ l’idea che è venuta in mente a Katiuscia Mariani che su Facebook ha postato le foto del suo addio al nubilato all’Esselunga. Il tutto rispettando le norme di sicurezza previste.

Sposarsi ai tempi della Covid-19 genera tutta una serie di problemi di non facile risoluzione. Uno fra questi è la tradizione dell’addio al nubilato: locali chiusi, divieto di assembramento, vietato uscire di casa se non per motivi urgenti… Come fare? Ma ecco l’idea di Katiuscia: darsi appuntamento per la spesa al supermercato, ma senza infrangere le regole in vigore per evitare la diffusione del Sars-Cov-2.

Katiuscia avrebbe dovuto passare il fine settimana scorso a Rimini assieme alle sue amiche del cuore, per festeggiare l’addio a nubilato in attesa del matrimonio il 27 giugno prossimo. Il Coronavirus, però, ci ha messo lo zampino, ma Katiuscia non si è arresa: ha dato appuntamento alle sue amiche sabato scorso alle ore 18, all’Esselunga di Milano (ricordiamo che l’Esselunga ha da poco chiesto scusa ai clienti con una lettera per i ritardi nella spesa online).

Tutte le ragazze si sono presentate vestite a festa, rigorosamente con mascherina. Qualcuna aveva anche l’abito lungo, mentre Katiuscia ha indossato un cappello con velo e guanti bianchi. Arrivate sul posto, mantenendo le distanze previste, si sono concesse un brindisi con una borraccia riempita di alcolici che ognuna aveva portato, hanno ballato sulle note di “You can’t hurry love” di Phil Collins e hanno approfittato della cosa anche per fare la spesa.

Lungi dal rimproverarle, il personale del supermercato ha partecipato alla festa: due dipendenti si sono messi uno a destra e uno a sinistra, simulando l’ingresso in Chiesa. Anche le cassiere alla fine le hanno ringraziate per i sorrisi che gli hanno portato in un periodo così difficile.

[Crediti Foto | Profilo Facebook Katiuscia Mariani]