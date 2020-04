Supermercati: il balletto di Gianmarco Onestini fra gli scaffali fa infuriare il web

Torniamo a parlare di supermercati: se la futura sposina che ha celebrato l’addio al nubilato in un supermercato ha fatto sorridere, non si può dire altrettanto del balletto di Gianmarco Onestini fra gli scaffali. Anzi, il web si è a dir poco infuriato.

Gianmarco Onestini, ex partecipante al Grande Fratello Vip, volto celebre in Spagna, si è recato in un supermercato per fare la spesa. Ma vuoi fare la spesa senza farti un bel video? Assolutamente no, così poi ha pubblicato il suddetto video su Instagram sperando di ottenere qualche Like per la sua performance, ma ha ricevuto solo rimbrotti e rimostranze.

Nel video si vede Onestini fra gli scaffali di un supermercato mentre fa la spesa. Indossa un cappellino verde, una mascherina in tinta, occhiali da sole, ma è senza guanti. Mentre sta per scegliere quale pacco di biscotti acquistare ecco che improvvisa un balletto, facendosi riprendere dal suo accompagnatore.

Il video postato su internet, però, non ha suscitato le reazioni sperate. Molti utenti hanno giudicato del tutto fuori luogo quel balletto, per diversi motivi. In primo luogo, mettersi a fare un balletto e farsi riprendere vuol dire fare attendere di più le persone che, in fila fuori dal supermercato, stavano aspettando il loro turno per entrare.

In questo periodo le code possono essere veramente lunghe e immaginare un ritardo nello scorrimento perché uno dentro si spara le pose per i suoi profili social, ha fatto saltare la mosca al naso a molti. In secondo luogo molti hanno criticato il fatto che non solo non avesse i guanti per fare la spesa, ma che con le dita si sia anche toccato la mascherina e il viso, vanificando così l’efficacia della mascherina.

Anche Valentina Vignali, una sua ex compagna di gioco durante il programma, lo ha criticato: c’è gente che si fa due ore di fila per entrare al supermercato e poi si scopre che tutti stanno aspettando perché c’è qualcuno che dentro si fa i balletti da postare su Instagram. E parla non solo di esempi da non imitare, ma ci va anche giù piuttosto piccata: “Al Coronavirus tra un po’ troveranno pure il vaccino, ma all’essere idioti, bacati nel cervello, quello forse no”.