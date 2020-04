Supermercati: la Finlandia testa i freezer che si aprono col gomito

Come limitare la diffusione del Coronavirus nei supermercati? In diversi modi, fra cui quello della Finlandia è uno di quelli più singolari: i freezer che si aprono col gomito. Il test per ora è avvenuto solamente in un supermercato locale, ma pare che sia stato assai apprezzato dai clienti.

Ormai lo sappiamo tutti: per andare a fare la spesa in supermercati e negozi bisogna avere mascherine e guanti (tanto che anche Conad e Coop le metteranno in vendita) per evitare di toccare accidentalmente superfici potenzialmente infette. Già, ma come fare con le maniglie dei freezer? Per forza di cose si è costretti a toccarle.

Da qui nasce l’idea di un supermercato in Finlandia: su alcuni freezer hanno montato delle maniglie a forma di “cucchiaio”. Realizzate in plastica riciclata, permettono di alloggiare il gomito in queste maniglie e usarlo per aprire lo sportello. In questo modo si evita di appoggiare le mani dappertutto.

Molte persone hanno paura ormai di toccare le maniglie delle porte e poi di portarsi le mani così accidentalmente contaminate sul viso, toccando occhi, naso e bocca. Con questo sistema si eviterebbero questi contatti imprevisti: è vero che il gomito verrebbe a contatto con la superficie della maniglia, ma difficilmente col gomito andiamo a toccarci poi il viso.

I clienti del supermercato sono conteni di questo test e suggeriscono che tali maniglie potrebbero essere utili anche per le persone con disabilità.