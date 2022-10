Supermercati MD: bonus da 100 euro ai dipendenti contro il carovita

di Manuela 13 Ottobre 2022

Buone notizie per i lavoratori dei supermercati MD: l’azienda ha deciso di erogare un bonus da 100 euro a tutti i dipendenti, per cercare di aiutarli un po’ ad affrontare il carovita.

Che ok, 100 euro lo so che possono sembrare pochi, però c’è anche chi questi bonus non li concede, quindi ben venga ai dipendenti di MD. Il bonus è stato erogato durante il mese di ottobre e sarà reso disponibile per tutti gli 8mila dipendenti e più dell’azienda.

Si tratta comunque di un gesto concreto per cercare di aiutare i dipendenti e le loro famiglie, duramente provati dall’aumento dell’inflazione e dal rincaro di energia e materie prime.

A decidere di erogare questa misura una tantum è stato il Cav. Podini insieme al consiglio d’amministrazione. Si tratta non solo di un modo per sostenere coloro che, tutti i giorni, lavorano per l’insegna, ma anche di un modo per rendere tangibile la gratitudine nei confronti dei dipendenti.

In realtà MD, già in passato, aveva messo in campo delle misure a supporto del welfare. Per esempio, nel marzo 2020, era stata fra le prime aziende ad attivare un sistema di assistenza sanitaria per i dipendenti positivi al Covid-19. Inoltre era stata anche fra i primi a garantire ai Comuni dei buoni spesa a condizioni scontate per aiutare le persone maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria.