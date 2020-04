Buoni spesa: sconto per i supermercati MD sui voucher del governo

Per quanto riguarda i buoni spesa del Governo, anche i supermercati MD hanno deciso di applicare uno sconto, esattamente come fatto da Conad e dai supermercati del gruppo Vegè. Ma non solo: regaleranno un buono spesa anche ai dipendenti.

A partire da Conad, molti colossi della GDO stanno accogliendo l’appello di Giuseppe Conte di sabato sera. Il premier, infatti, durante la conferenza stampa non solo aveva annunciato lo stanziamento di fondi per i buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà, ma si era rivolto anche alla GDO affinché facessero degli sconti su questi buoni spesa. E MD ha deciso di aderire all’iniziativa.

Patrizio Podini, presidente del Gruppo, tramite una lettera inviata a sindaci, presidenti delle regioni e Protezione Civile, ha già dato il suo consenso per consegnare i buoni spesa. Ma non solo: oltre ai buoni spesa scontati per le famiglie in difficoltà economiche, MD ha anche deciso di dare subito ai sui 7.000 e più dipendenti un buono spesa del valore di 100 euro.

Questo buono spesa per i dipendenti si somma al programma di assistenza sanitaria che MD ha offerto ai propri dipendenti sin da subito: nel caso un dipendente dovesse risultare affetto da Covid-19 ecco che avrà diritto alla copertura sanitaria completa per se stesso e per i famigliari, con in più l’aggiunta di 10.000 euro che l’azienda darà direttamente al dipendente malato.