Supermercati Tesco: in UK stop alla vendita delle salviette per neonati contenenti plastica

In UK nei supermercati Tesco verrà bandita la vendita di salviette per neonati che contengano plastica: è la prima volta che succede nel paese.

di Manuela 28 Febbraio 2022

Andiamo in UK perché qui, per la prima volta, nei supermercati Tesco verrà detto “No” alla vendita delle salviette per neonati contenenti plastica.

Tesco diventa, così, il primo fra i principali rivenditori del Regno Unito a smettere di vendere questa tipologia di salviette, ree di provocare danni ambientali in quanto intasano fognature e corsi d’acqua.

La nota catena di supermercati (che ha da poco lanciato il primo supermercato della Gran Bretagna senza casse) ha dichiarato che avrebbe interrotto le vendite di marche di salviette per neonati con plastica a partire dal 14 marzo, circa due anni dopo aver smesso di usare la plastica nei prodotti a marchio proprio (già nel 2020 aveva eliminato la plastica dalle salviette a marchio proprio, sostituendole con la viscosa biodegradabile).

C’è anche da dire che Tesco è il più grande venditore di salviette per neonati del paese: i suoi clienti acquistano ogni anno qualcosa come 75 milioni di confezioni di salviette per neonati, per un totale di 4,8 miliardi di salviettine singole.

Nel frattempo, però, Tesco non lascerà le neo mamme a secco: sta lavorando, infatti, per riformulare le salviette a marchio proprio e quelle di marca in modo da crearne di nuove senza plastica. Inoltre, con la medesima filosofia, realizzerà anche salviette per la pulizia e carta igienica umidificata senza plastica. Al momento le uniche salviette che rimangono ancora corredate di plastica sono quelle per gli animali domestici, ma anche queste, entro fine anno, sarebbero state private della plastica.

Tuttavia Tesco non è certo il primo rivenditore a muoversi in tal senso. Sarà anche il primo colosso dei supermercati a fare ciò, ma andando a vedere i rivenditori al dettaglio, ecco che Holland and Barrett, catena di alimenti naturali, ha vietato la vendita di tutti i prodotti umidificati nei suoi 800 negozi sparsi nel Regno Unito e in Irlanda già a partire dal 2019, sostituendoli con alternative riutilizzabili.