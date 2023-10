Susan Sarandon si concede un pranzo a sorpresa in una piccola trattoria del Lodigiano

di Luca Venturino 5 Ottobre 2023

Una di quelle telefonate che lanciano una scarica elettrica in sala, cucina e ogni altro angolo del ristorante – a pranzo c’è anche una famosa attrice a stelle e strisce. La parola d’ordine, naturalmente, è “massima riservatezza”. Atmosfera elettrica, dicevamo, che si è poi risolta in grande sorpresa quando a varcare la porta della Trattoria Bar Giorg – Clinica Moretti di San Martino in Strada, piccolo comune in provincia di Lodi, è apparsa una certa Susan Sarandon, 76 anni, premio Oscar nel 1996 come miglior attrice protagonista nel film Dead Man Walking.

Sarà senza ombra di dubbio stata una pausa pranzo golosa, quella della diva hollywoodiana; ma a noi, che oltre a essere golosi siamo anche un (bel) po’ curiosi, non può che sorgere un dubbio: ma che ci faceva Susan Sarandon nel bel mezzo della campagna del Lodigiano?

Susan Sarandon e il pranzo in trattoria

La risposta è più semplice di quanto possiate immaginare – l’attrice è di fatto diretta verso la Toscana, o per essere più precisi in quel di Lucca, dove andrà a ritirare un premio nel corso del Film Festival. Nella giornata di domenica, per spezzare la fatica del viaggio e riempirsi la pancia, Susan Sarandon ha dunque deciso di fermarsi nel Lodigiano per una pausa pranzo.

La diva hollywoodiana, com’è naturale che sia, non era affatto sola. Ad “annunciare” il suo arrivo, per così dire, è stato il suo stesso manager, che ha chiesto ai proprietari della trattoria di mantenere la massima discrezione possibile. Richiesta più che comprensibile, è chiaro: una pausa pranzo non può essere definita tale se viene macchiata dalla costante necessità di giostrarsi tra le richieste di foto e selfie; ma nonostante la cura dei titolari Susan Sarandon ha comunque finito per essere riconosciuta.

L’attrice, stando a quanto raccontato, si sarebbe presentata al locale con il volto coperto da un paio di occhiali da sole e la mascherina, ma anche queste precauzioni non sono state sufficienti a garantirle l’anonimato. “Da domenica la Clinica Moretti ha una paziente in più” hanno scritto sui social i gestori del locale. “In viaggio verso la Toscana, l’attrice premio Oscar Susan Sarandon ha scelto di pranzare alla Trattoria Bar Giorg, optando per il tradizionale risotto salsiccia e zafferano, faraona al forno con patate e verdure miste”.

“Come richiesto dal suo management abbiamo mantenuto la massima discrezione, ma una nostra cliente l’ha riconosciuta comunque e…via con le foto” continua il post. “È stato incredibile ospitare la fantastica interprete di Telma e Louise…ma restiamo umili!”.