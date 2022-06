Taiwan: cambiano il proprio nome in “Salmone” in cambio di sushi gratis, ma la modifica non si può annullare

In Taiwan centinaia di persone hanno cambiato il proprio nome in "Salmone" per ricevere del sushi gratis, con conseguenze tragicomiche.

di Luca Venturino 16 Giugno 2022

Ci sentiamo in dovere di precisare fin da subito che no, la promozione che offriva sushi gratuitamente non obbligava i partecipanti a cambiare legalmente il proprio nome – è innegabile, però, che in un certo senso li abbia ispirati. Ci riferiamo a quanto capitato in Taiwan nell’ormai lontano marzo 2021, quando la catena di ristoranti Sushiro organizzò una promozione rivolta a coloro che, all’interno del proprio nome, avessero i caratteri cinesi che fanno riferimento al salmone (ossia gui yu): ciò che evidentemente non avevano previsto è che 331 persone si rivolgessero agli enti governativi per cambiare legalmente il proprio nome e godersi un pasto aggratis a base di pesce crudo.

Molte di queste persone hanno ottenuto un ampio seguito sui social media dopo aver cambiato il proprio nome, conquistando di fatto il proprio quarto d’ora di fama internettiana e finendo per essere intervistati dai media locali: un ragazzo, in particolare, ha raccontato di aver approfittato della promozione presentandosi ai vari ristoranti della catena per ben quindici volte. Questi neonati infuencer affermavano a gran voce di non essere affatto preoccupati per le conseguenze burocratiche, e facevano affidamento sul fatto che il governo locale offre ai propri cittadini tre possibilità di cambiare il proprio nome in maniera legale. Terminata la promozione, infatti, in molti sono tornati al nome originale – altri, però, hanno scoperto che non avrebbero potuto ripristinare la modifica poiché avevano già esaurito tutti e tre i “gettoni”. Il risultato? La popolazione di salmoni in Taiwan è cresciuta improvvisamente.