Taleggio DOP Mauri: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 15 Novembre 2021

Dopo le Penne rigate e Farfalle Consilia, sul sito Salute.gov è stato pubblicato un nuovo richiamo: è stato ritirato dal commercio un lotto del Taleggio Dop Mauri a causa di un rischio microbiologico. In questo caso sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio è la medesima: è quella del 12 novembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Taleggio Dop, il marchio del prodotto è Mauri e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 03 48 CE. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Emilio Mauri spa, con sede dello stabilimento in via Provinciale 11 a Pasturo (LC).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 2440010, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 e del 20 novembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa.