Taranto, due tir si scontrano: in strada centinaia di lattine di Coca-Cola

di Luca Venturino 29 Dicembre 2021

Due tir si sono scontrati sulla statale 106 ionica, nei dintorni di Palagiano, in provincia di Taranto: uno dei due mezzi ha perso parte del carico, innaffiando la strada con centinaia di lattine di Coca-Cola (e no, non si trattava dell’iconico camion del Natale). Un cin cin piuttosto inusuale, insomma, che fa un po’ da seguito al tir diretto a San Daniele del Friuli che ha riversato un intero carico di prosciutto solo qualche giorno fa.

I due conducenti hanno riportato qualche contusione, ma fortunatamente non sono stati feriti in maniera grave. Il tratto, che chiaramente è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, è al momento occupato da operazioni per il ripristino della carreggiata e della ripresa della normale viabilità. Le forze dell’ordine, nel frattempo, stanno indagando sulle cause che hanno portato all’incidente, che è avvenuto all’uscita di una stazione di servizio.