Taranto, entra in un supermercato e tira fuori una pistola: arrestato 17enne

di Luca Venturino 26 Gennaio 2022

Momenti di tensione in un supermercato di Taranto quando un giovane di 17 anni tira fuori una pistola mentre si aggira tra corsie e scaffali: il giovane aveva cominciato a esibirla a un suo conoscente senza curarsi degli altri clienti, che comprensibilmente hanno reagito contattando le forze dell’ordine locali.

I poliziotti, giunti sul posto tempestivamente, hanno perquisito il ragazzo e recuperato l’arma. Si trattava di una pistola a salve modificata, priva del tappo rosso, e ben 45 proiettili a salve calibro 8, adatti all’utilizzo con l’arma in questione. Il 17enne, che già aveva diversi precedenti penali, è stato dunque arrestato e messo ai domiciliari: su di lui gravano accuse per porto abusivo di arma a salve alterata e clandestina. Insomma, dove andremo a finire con queste nuove generazioni? Almeno la vecchia guardia ha motivi più che validi per tirare fuori una pistola in pubblico.