Tarragona: cocktail troppo caro, la cliente si infuria e insulta i camerieri

A Tarragona, in Spagna, una cliente si è infuriata per un cocktail troppo caro e ha iniziato a insultare i camerieri. Ora verrà denunciata dal locale.

di Manuela 7 Ottobre 2022

Se in Italia per un caro-scontrino parte la corsa alla pubblicazione del suddetto sui social, ecco che a Tarragona, in Spagna, per un cocktail troppo caro una cliente si è infuriata a tal punto da cominciare a insultare i camerieri e a spaccare i bicchieri.

Tutto è successo in un locale di Roc de San Cayetano, a Tarragona, in Spagna. Una cliente ordina un gin-tonic, lo consuma seduta al tavolo, ma quando vede arrivare il conto da 12 euro è come impazzita. 12 euro per un gin-tonic, effettivamente, potrebbe essere un pochino alto come prezzo, ma la reazione della donna è stata a dir poco esagerata.

Non appena visto il conto, la donna ha iniziato a inveire contro i camerieri sostenendo che non poteva essere che quel locale fosse più caro di quelli in Francia, rivelando che a Parigi aveva pagato 9 euro per un cocktail. La donna ha poi rincarato la dose dicendo “In questo posto di m…a, servita da gente di m…a, me ne fate pagare 12”.

Nel video pubblicato in rete a questo punto si sente in sottofondo una donna, non si sa se una cameriera o un’altra cliente, che commenta dicendo che forse l’altra non stava molto bene. Al che la cliente inferocita esplode di nuovo, unendo anche insulti razziali alle sue offese: “Sempre meglio di lei, che è una ladra e io non lo sono! Rubate i soldi ai clienti per mantenere sudamericani e neri”.

I camerieri, allora, hanno provato a spiegare che era previsto un sovrapprezzo quando ci si siede e si viene serviti al tavola, ma niente da fare. Non paga di lanciare insulti a destra e a manca, ecco che la donna ha iniziato a buttare a terra anche i bicchieri, rompendone diversi.

I camerieri le chiedono così di portare rispetto, ma lei risponde con “Siete voi a non averne. Schiavi, siete solo schiavi di m…a”. Il risultato di questo show pirotecnico? I titolari del locale hanno deciso di denunciare la donna e ora il caso è passato nelle mani delle forze dell’ordine.

Ok, mi chiedo ora io: è così difficile controllare prima sul listino prezzi quanto costano le varie cose? C’è forse un motivo religioso che spinge determinate persone a non controllare mai e poi arrabbiarsi?