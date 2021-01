Tazza Yoga Mug Blue di Doiy: richiamo per rischio chimico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto della tazza Yoga Mug Blue di Doiy a causa di un rischio chimico. Più nel dettaglio si parla della possibile migrazione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Sul sito l’allerta è stata pubblicata il 15 gennaio 2021, tuttavia sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 13 gennaio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Yoga Mug Blue (EAN 8436564295781), mentre il marchio del prodotto è Doiy e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Doiy Custom SL (ESB64912678). Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Xiamen Xinfa Forever, mentre il nome del produttore è Xiamen Xinfa Forever Co. Ltd con sede dello stabilimento in XianYue Rd a Xiamen, in Cina.

Il numero di lotto coinvolto nel richiamo è 10154, mentre in questo caso la data di scadenza o termine minimo di conservazione non è pertinente. Le dimensioni e i volumi della tazza sono 0,370kg/0,0020m3.

Il motivo del richiamo è un livello di cobalto superiore a quello raccomandato. Per questo motivo nelle avvertenze i consumatori sono avvisati che questo lotto specifico non è adatto per uso alimentare.