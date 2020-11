Teresa Bellanova annuncia la proroga del Fondo Ristorazione fino al 15 dicembre

Teresa Bellanova ha annunciato ufficialmente la proroga per le domande relative al Fondo Ristorazione: dal 28 novembre si passa così al 15 dicembre. Questo sarà il termine ultimo per poter presentare le domande.

In una nota diramata appositamente, il Ministero delle Politiche agricole e alimentari ha spiegato che sono state accolte le richieste del settore: ristoranti, mense, catering, agriturismi e alberghi avranno tempo fino al 15 dicembre per richiedere il contributo a fondo perduto fino a massimo 10mila euro per poter comprare prodotti da filiere agricole e alimentari (anche quelle Dop e Igp) locali.

Il ministro Teresa Bellanova ha ribadito che in questo momento di grande difficoltà, è importante affrontare le criticità cercando di semplificare la burocrazia e permettendo a tutti di poter accedere alle misure messe in campo dal Governo per aiutare i settori in crisi.

Bellanova ha poi sottolineato che questo Fondo è assai innovativo in quanto non solo aiuta i ristoratori, ma sostiene anche la filiera agroalimentare e rilancia gli acquisti relativi ai prodotti agroalimentari di qualità italiani.

Infine il ministro ha precisato che la ristorazione è un pezzo centrale della filiera agroalimentare: poter avere più tempo per mandare le domande di aiuto è importante. E’ stato il settore a richiedere questa proroga e il Mipaaf ha lavorato in tal senso.