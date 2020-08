Teresa Bellanova userà le risorse per l’agricoltura del Recovery Fund per l’irrigazione

Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, durante una visita alla Masseria Fruttirossi di Castellaneta Marina, provincia di Taranto, ha dichiarato che le risorse per l’agricoltura del Recovery Fund verranno utilizzare per implementare il sistema di irrigazione. L’Italia ha bisogno di maggiori infrastrutture per quanto riguarda il sistema irriguo: è necessario investire parecchio sui bacini di raccolta dell’acqua.

E questo perché l’acqua è un bene esauribile e prezioso. Il ministro (che da poco aveva parlato di un fondo da 1 miliardo di euro da destinare al settore dell’Horeca) ha poi precisato che in Italia c’è ancora troppo spreco d’acqua, per due motivi precisi. In primo luogo non è stata fatta adeguata manutenzione dei sistemi esistenti. In secondo luogo non ci sono strutture adatte, cosa che fa sì che l’acqua si disperda lungo il tragitto fra la fonte e l’arrivo nel terreno: in Italia si spreca ancora troppa acqua.

Per quanto riguarda le risorse destinate ai sistemi di irrigazione, si parla di miliardi di euro: bisogna garantire a produttori e trasformatori i giusti strumenti affinché possano avere un corretto rendimento e portare avanti le loro attività.

Questo servirà ad attrarre in questo settore anche i giovani che non vedranno più il settore agricolo come un ritorno alla zappa, ma come agricoltura 4.0 dotata di tutte le innovazioni e tecnologie del caso.