Tesco regala il cibo anziché buttarlo: la rivoluzione del supermercato inglese

Occhi aperti per gli adesivi in giallo. I supermercati di casa Tesco si sono messi a regalare il cibo in progetto che mira, tra le altre cose, a raggiungere ambiziosi obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari. Ma come funziona?

La regola principale è semplice: tutti gli alimenti prossimi alla data di scadenza saranno disponibili per l'”acquisto” (le virgolette, capite bene, sono obbligatorie) a costo zero. Meglio a casa dei clienti che nel cestino della spazzatura, in altre parole. E come dare torto?

Spesa gratis ai supermercati Tesco

L’iniziativa, è bene notarlo, è ancora in fase di sperimentazione; e prenderà il primo semaforo verde in un numero ristretto di punti vendita. Oltre alla sopracitata “regola principale” vale la pena notare che ci sono almeno altre due norme operative: i clienti interessati devono recarsi presso i supermercati in questione dopo le 21 e 30 e i prodotti for free sono caratterizzati da sticker di colore giallo.

È giusto sottolineare che, al momento, Tesco è già solito donare il cibo rimasto invenduto in beneficenza (e continuerà a farlo, stando a quanto dichiarato dalla stessa azienda); e che il personale avrà la priorità di “acquisto” sugli articoli che sono stati scontati in precedenza nel corso della giornata (gli adesivi in giallo, solitamente, indicavano uno sconto del 90%).

Sul sito web di casa Tesco si legge che l’obiettivo è la tanto famigerata neutralità carbonica entro il 2035, eventualmente seguita dalle emissioni zero entro il 2050. L’ambizione, come anticipato, non manca; e l’evidente aiuto a quelle famiglie o quegli individui che, schiacciati dall’inflazione, potrebbero faticare a riempire il carrello, è certamente gradito.

Un portavoce della catena si è anche esibito in una dichiarazione pubblica, così da fugare ogni forma di dubbio: “Questa sperimentazione, in un numero limitato dei nostri punti vendita Express, consentirà ai clienti di ritirare gratuitamente tutti gli articoli con il bollino giallo rimasti a fine giornata, dopo che questi sono stati offerti alla beneficenza o ai colleghi”. Insomma, una sorta di modello alla Too Good To Go con extra steps.

Non è la prima volta che vi raccontiamo di simile iniziative provenienti dall’altra parte della Manica. Un paio, giusto per rinfrescarvi la memoria: nell’agosto del 2022, prigioniero della siccità, alcuni supermercati presero a vendere la frutta e la verdura danneggiate dal maltempo per contrastare lo spreco; e l’autunno successivo un nuovo programma sanitario cominciò a distribuire frutta e verdura alle famiglie più povere per colmare le differenze nelle abitudini dietetiche.