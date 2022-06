Teulada, la figlia dello chef di 4 Ristoranti ucciso riaprirà il ristorante del padre

di Luca Venturino 10 Giugno 2022

“Credo che papà sarebbe felice di sapere che la sua ‘creatura’ è tornata in attività”: così Alessia Madeddu ha commentato la propria decisione di riaprire il ristorante del padre, Alessio Madeddu, ucciso brutalmente con un’accetta l’ottobre scorso. Il locale in questione, il Sabor´ e mari a Porto Budello, a Teulada, nel Sud della Sardegna, aveva conquistato l’alloro della notorietà dopo aver partecipato al programma di Alessandro Borgese 4 Ristoranti nella puntata dedicata alla ricerca del Miglior ristorante da vacanza del sud della Sardegna.

Per l’omicidio del pescatore e ristoratore sardo fu poi arrestato tal Angelo Brancasi, un panettiere originario di Sant’Anna Arresi, che confessò la notte stessa dell’accaduto di aver agito per motivi passionali alle autorità locali. Da allora il locale rimase chiuso: solamente a distanza di mesi Alessia ha trovato la forza di affrontare un luogo così carico di ricordi ingombranti. Il menu, stando a quanto trapelato, non dovrebbe essere stato cambiato, e di certo non mancheranno i piatti che Alessio considerava le pietanze più caratteristiche della sua cucina.