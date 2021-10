Alessio Madeddu, cuoco di 4 ristoranti, è stato ucciso con un’accetta

di Valentina Dirindin 28 Ottobre 2021

Alessio Madeddu, chef 52enne sardo che aveva partecipato al programma di Alessandro Borghese “4 Ristoranti”, è stato ucciso nella notte, stroncato pare dai colpi di un’accetta. Lo chef, titolare dell’ittiturismo `Sabor´ e mari’ a Porto Budello, a Teulada, nel Sud Sardegna (con il quale aveva partecipato al programma televisivo di Sky nel luglio 2018, nella puntata dedicata alla ricerca del “Miglior ristorante da vacanza del sud della Sardegna”), era già stato protagonista delle pagine di cronaca in precedenza.

Era accaduto a Novembre 2020, quando aveva aggredito i Carabinieri con una ruspa, ribaltandogli la pattuglia dopo che lo avevano fermato per fargli un alcoltest. Per questa vicenda era stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione con l’accusa di tentato omicidio: dopo cinque mesi in custodia cautelare aveva ottenuto gli arresti domiciliari.

Fino a questa notte, quando è stato ucciso – all’inizio pareva a coltellate, ma ora si parla di colpi di accetta – davanti al suo ristorante di Porto Budello, dove poi è stato rinvenuto il cadavere questa mattina intorno alle 9.30, quando è stato dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia, che stanno eseguendo i necessari accertamenti per capire la dinamica del fatto.