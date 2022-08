Texas: il ristorante di hamburger a tema Donald Trump diventa un’improbabile attrazione turistica

di Manuela 5 Agosto 2022

Forse non tutti sanno che in Texas esiste il Trump Burger, un ristorante di hamburger tutto a tema Donald Trump. Ecco, per qualche imperscrutabile ragione questo locale è diventato una vera e propria attrazione turistica, assai gettonato fra la gente del posto.

In realtà, a pensarci bene, se un locale del genere poteva aver successo era solo qui, in Texas. Il ristorante, infatti, sorge nella contea di Austin dove circa 8 elettori su 10 nel 2020 hanno votato per Trump.

Il suo proprietario, Roland Beainy, un libanese-americano di seconda generazione e sostenitore di Trump, ha spiegato di aver aperto il ristorante a Bellville nel 2020, un anno dopo essere tornato negli Stati Uniti dal Libano. Beainy ha spiegato di essere rimasto conquistato dalla politica economica di Trump: lui è un immigrato che proviene da un paese dove tutto va male e dove lavori per 200 dollari. Quando vedi una persona come Trump che sostiene il paese e che fa funzionare meglio l’economia, ecco che da imprenditore non ha potuto esimersi dall’apprezzarlo.

Ma perché ai locali piace tanto? Un abitante del posto ha riferito che il ristorante non è eccessivamente politico, ma ha gradito molto il servizio, trovando divertenti le decorazioni (certo, deve piacerti il faccione di Trump, questo è logico).

Ovviamente per Beainy non è stato tutto rose e fiori. Gli abitanti di Austin possono anche aver apprezzato il ristorante, ma all’inizio della sua attività ha ricevuto diverse brutte telefonate da contestatori di Trump che minacciavano di dare il posto alle fiamme. Tuttavia adesso le telefonate minatorie sono cessate e adesso la gente continua a venire a mangiare lì per il cibo e il servizio. La speranza di Beany, adesso, è che Trump un giorno vada a mangiare da lui. De gustibus.

Ma non solo in Texas: anche a New York era stato aperto un bar dedicato a Donald Trump.