The 50 Best Restaurants 2022: il Central di Lima è il Miglior Ristorante dell’America Latina

È il Central di Lima il Miglior Ristorante dell'America Latina per la classifica The 50 Best Restaurants 2022. Ma non solo: ecco tutte le novità per il Sud America.

di Manuela Chimera 16 Novembre 2022

Ci siamo: sono stati svelati i nomi della classifica dei The 50 Best Restaurants dell’America Latina. E senza troppe sorprese, in pole position figura il ristorante Central di Lima: è lui il Miglior Ristorante del Sud America per questa chart. Era dal 2016 che il Central non riusciva ad arriva al primo posto, ma quest’anno il locale è riuscito a tornare in cima alla classifica.

Il Central di Lima è il miglior ristorante dell’America Latina

La classifica è stata svelata durante un evento in presenza che si è tenuto a Merida, nello Yucatan: è il primo raduno di grosse dimensioni della comunità gastronomica dell’America Latina dal 2019. La cerimonia, sponsorizzata da S.Pellegrino e Acqua Panna, ha voluto celebrare la diversità e la ricchezza del panorama culinario di questa zona.

Il ristorante Central di Lima non solo è stato nominato come Miglior Ristorante dell’America Latina, ma anche Miglior Ristorante del Perù. Gli chef Virgilio Martinez e Pia Leon mancavano dalla pole position sin dal 2016 (se siete curiosi di sapere come si mangia qui, ve lo diciamo noi). Per i più attenti forse è stata una vittoria prevedibile visto che, solo l’anno scorso, il Central era stato nominato come The Greatest Restaurant nell’America Latina dal 2013 al 2021, evento unico con classifica retrospettiva dei The 50 Best Restaurants 2021 dell’America Latina: Pasado y Futuro.

William Drew, direttore dei The 50 Best Restaurants dell’America Latina, ha spiegato che sono stati entusiasti di tornare in questo continente per la prima classifica regolare dal 2020. Gli ultimi tre anni hanno visto notevoli cambiamenti nel settore, cosa che ha portato alla ribalta nuovi ristoranti.

The 50 Best Restaurants America Latina: gli altri premi

Andando a vedere gli altri ristoranti presenti in classifica e gli altri premi, ecco che Buenos Aires e Lima si confermano la Mecca culinaria di questa parte del mondo, cono otto ristoranti ciascuno nella chart. In effetti, già al secondo posto, troviamo Don Julio di Buenos Aires, mentre nella capitale argentina figurano anche le new entry Julia ed Elena.

San Paulo segue a ruota con sette ristoranti, fra cui in quarta posizione A Casa do Porco (premiato anche come Miglior Ristorante del Brasile) e le new entry Metzi, Charco e Nelita.

Città del Messico vanta cinque ristoranti con il Pujol in settima posizione (premiato anche come Miglior Ristorante del Messico).

Inoltre sono dieci i ristoranti che entrano in classifica per la prima volta. Oltre a quelli di Buenos Aires e San Paolo già citati, debuttano i ristoranti Fauna della Valle de Guadalupe, Villa Torel di Ensenada, Arca di Tulum, Sublime e Diaca di Città del Guatemala e Mesa Franca di Bogotà.

Durante la cerimonia, poi, sono stati attribuiti alcuni premi speciali:

Premio Gin Mare Art of Hospitality: ristorante Oteque di Rio de Janeiro

Best Pastry Chef: Pia Salazar di Nuema a Quito

Beronia Latin America’s Best Sommelier: Pablo Rivero del Don Julio di Buenos Aires (questo premio è stato istituito proprio quest’anno)

Highest New Entry Award: ristorante Fauna della Valle de Guadalupe

Highest Climber Award: ristorante Maito di Panama

Estrella Damm Chef’s Choice Award: chef Jonatan Gomez Luna di Le Chique a Cancun

Flor de Cana Sustainable Restaurant Award: ristorante Diaca di Città del Guatemala

Nel corso della serata, poi, sono stati attribuiti altri premi speciali:

Latin Amer’ca’s Best Female Chef: Manoella “Manu” Buffara

Icon Award with Volvo: Rafael Rincon

American Express One To Watch Award: ristorante Ancestral di La Paz, Bolivia

The 50 Best Restaurants America Latina: la classifica

Ecco tutte e 50 le posizioni della classifica The 50 Best Restaurants 2022 America Latina: