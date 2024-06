The Bear 3: la nuova serie è un cult ma non sono tutti entusiasti, e voi?

C'è fermento per la freschissima terza stagione di The Bear, ma non del tutto positivo: sono già uscite le prime critiche poco clementi (e, forse, esagerate).

The bear 3, la serie tv che sta infiammando gli spettatori e generando nuovi fanatici di fine dining, è finalmente arrivata. Nemmeno il tempo di cliccare su “play” che le recensioni e i pronostici fioccano sul web: e c’è del malcontento, la terza stagione infatti non sta piacendo a tutti. Sarà che le aspettative erano davvero alle stelle, soprattutto dopo il criptico teaser e i piccoli spoiler delle ultime settimane, e sarà anche che le prime due stagioni hanno letteralmente creato dipendenza: di fatto, nemmeno il fascino di Jeremy Allen White (che interpreta il tormentato Chef Carmy, vincendo ai Golden Globe come migliore attore protagonista) riesce ad arrivare fino in fondo.

Chi lo segue (su Disney+) sa che non possiamo parlare di commedia: atmosfera tosta, cruda e dura, conflitti interiori e lotte continue tra ambizione, caduta e traguardi. In The bear 3 il focus della trama è la ricerca della perfezione, pretesa dal protagonista ma anche dalla brigata in cucina, che si impegna al massimo per non deludere nessuno. Questa situazione rafforzerà dei legami, ne farà vacillare altri, e a livello emotivo la struttura parrebbe simile alle stagioni precedenti: presto per dirlo, ma dall’estero arrivano voci insofferenti.

Cosa non sta piacendo di The Bear 3

C’è chi parla di trama debole (non tanto per scarsità di fatti e accadimenti, quanto piuttosto in riferimento ai virtuosismi tecnici che rubano la scena al cast. Ne è un esempio il segmento inaugurale della terza stagione). C’è invece chi parla di una magistrale caratterizzazione dei singoli personaggi, ai quali spesso è dedicato l’intero episodio (come il sesto e l’ottavo), che tuttavia si perdono nelle scene in cucina. Alcuni sottolineano che sia un’occasione mancata per parlare bene dell’alienazione sul (e per il) lavoro, cosa che nelle puntate sembra più un’iperbole che realismo.

Realismo che era stato alla base del trailer ufficiale pubblicato qualche settimana fa, che vedeva chef Carmy in notturna e alienata contemplazione della propria cucina, concentrato nel proprio silenzio. In più, proprio a ridosso dell’uscita della terza stagione, il Noma di Copenaghen ha ospitato il cast di The Bear: non è un mistero che il tre stelle Michelin di Redzepi sia da sempre nei pensieri del regista, e vedere finalmente il cast dal vivo nel ristorante ha fatto aumentare i battiti cardiaci a molti fan. Che ne pensate, voi?